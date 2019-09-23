Упавшее дерево на Полетаева чуть не убило женщину с детьми

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-23T10:33:01+03:00

В Рязани из-за рухнувшего от ветра каштана пострадал автомобиль Chevrolet

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Днем 22 сентября на улице Полетаева на припаркованный автомобиль Chevrolet Cruze упало дерево, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». По словам очевидцев, дерево рухнуло от ветра, и чудом не задело проходивших рядом женщину с детьми.

Фото: No Pasaran | https://vk.com/voditelrzn62

«Действительно, чудо! Пешеходный переход и детская поликлиника рядом. Огромное чудо, что никто не пострадал», - написал в комментариях один из подписчиков.

Фото: No Pasaran | https://vk.com/voditelrzn62

Другие читатели пожурили автомобилиста, который в такую погоду припарковал машину возле дерева: «У всех нормально авто припаркованы? Вдруг что прилетит! Проверьте, и никогда не ставьте машины под деревьями».

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Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор офицеру, который отправил военнослужащих валить деревья. Один из рядовых скончался от тяжелых травм (подробнее).

Рабочий, на которого в Рязани упало дерево, находится в реанимации

Пресс-служба регионального министерства здравоохранения прокомментировала ситуацию (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU