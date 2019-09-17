В центре Рязани КамАЗ провалился в вырытую траншею

СЕГОДНЯ 17:22 2019-09-17T17:57:04+03:00

В одном из дворов Первомайского проспекта ремонтируют трубопровод

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17 сентября примерно в 16:30 в одном из дворов Первомайского проспекта, недалеко от площади Победы, в вырытую траншею провалился автомобиль КамАЗ, груженный песком.

Фото: "КП-Рязань".

Как сообщили «Комсомолке» местные жители, на этом участке ранее меняли трубопровод, а траншея в течение двух недель оставалась открытой и практически не огороженной.

По предварительной информации, никто из рабочих не пострадал. Сейчас предпринимаются меры по извлечению грузовика.

«На место выехали сотрудники РМПТС. Там работает подрядчик. Ордер на земляные работы открыт до 20 сентября», — прокомментировали происшествие в администрации Рязани.

Напомним, в июле на улице Интернациональной под грузовиком, груженным щебнем, провалился асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU