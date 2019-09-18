На Первомайском проспекте вытащили из траншеи рухнувший грузовик
Место ремонтных работ оградили, но саму яму пока не засыпали — ее оградили пластиковой сеткой
Фото: "КП-Рязань".
Изменить размер текста:
На Первомайском проспекте вытащили из траншеи упавший грузовой автомобиль. Работы по извлечению КамАЗа, по всей видимости, проходили около полуночи. Машину вытащили, выгрузили из нее песок, но траншею пока не засыпали — ее оградили красной пластиковой сеткой.
Фото: "КП-Рязань".
Напомним, днем 17 сентября у дома №66 корпус 2 по Первомайскому проспекту, недалеко от площади Победы провалился грузовой автомобиль с песком. В результате происшествия никто из людей не пострадал.
До извлечения грузовика на месте происшествия дежурили сотрудники РМПТС.
ИСТОЧНИК KP.RU