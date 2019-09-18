На Первомайском проспекте вытащили из траншеи рухнувший грузовик

СЕГОДНЯ 06:59 2019-09-18T07:01:30+03:00

Место ремонтных работ оградили, но саму яму пока не засыпали — ее оградили пластиковой сеткой

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На Первомайском проспекте вытащили из траншеи упавший грузовой автомобиль. Работы по извлечению КамАЗа, по всей видимости, проходили около полуночи. Машину вытащили, выгрузили из нее песок, но траншею пока не засыпали — ее оградили красной пластиковой сеткой.

Фото: "КП-Рязань".

Напомним, днем 17 сентября у дома №66 корпус 2 по Первомайскому проспекту, недалеко от площади Победы провалился грузовой автомобиль с песком. В результате происшествия никто из людей не пострадал.

До извлечения грузовика на месте происшествия дежурили сотрудники РМПТС.

ИСТОЧНИК KP.RU