2019-09-20T15:36:04+03:00
Общество

Минтранс отчитался о ремонте дорог в центре Рязани

Власти заверили, что на всех участках дорожной сети все работы будут выполнены до конца строительного сезона
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Как подчеркивает минтранс, все объекты подрядчики должны сдать до окончания строительного сезона.Как подчеркивает минтранс, все объекты подрядчики должны сдать до окончания строительного сезона.
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Все работы, запланированные на этот год по линии нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – БКАД) в Рязани находятся на финальной стадии и готовятся к приемке. Об этом информирует министерство транспорта Рязанской области.

По данным чиновников, на улицах Садовой, Подгорной и Либкнехта рабочие фрезеровали верхнее покрытие, установили новые бордюры и уложил выравнивающий слой из асфальтобетона. В ближайшее время там уложат новое покрытие, установят знаки и нанесут разметки.

На Московском шоссе, Спортивной, Гагарина, Свободы и Кальной ремонтные работы завершены более чем на 90%. Единственный объект, где работы еще не начинались, это восьмисотметровый участок на улице Тимакова. В скором времени здесь завершат ремонтировать теплотрассу, после этого рабочие уложат новее покрытие. На это им понадобится не более двух недель.

Как подчеркивает минтранс, все объекты подрядчики должны сдать до окончания строительного сезона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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