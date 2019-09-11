2019-09-11T06:28:12+03:00
Экономика

В Рязани раскрыли картель на закупках по ремонту дорог

Две организации снизили цены контракта на 36% для третьего соучастника схемы
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Две организации снизили цены контракта на 36% для третьего соучастника схемы.Две организации снизили цены контракта на 36% для третьего соучастника схемы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рязанские антимонопольщики установили, что 24 августа 2018 года по заданию регионального министерства транспорта и автомобильных дорог проведен электронный аукцион на подрядные работы по строительству автомобильной дороги «РязаньРяжск — Александро-НевскийДанковЕфремов» подъезд: Фролово в Старожиловском и Рязанском районах

К участию в торгах было допущено пять организаций, в том числе ООО «Долстрим», ООО «Импульс» и ООО Платан».

Во время торгов первое предложение о снижении цены договора на 0,5% поступило на 17-й секунде от начала их проведения от ООО «Долстрим». Затем цену контракта друг за другом начали поочередно снижать ООО «Импульс» и ООО «Платан».

Так, в течение 3 минут 21 секунды ООО «Импульс» и ООО «Платан» снизили цену контракта на 36% от первоначальной максимальной цены. Поскольку заявки данные лица заведомо составили с нарушениями, заказчик их отклонил.

В данной ситуации контракт заключен по максимально возможной цене с третьим соучастником схемы ООО «Долстрим». Добросовестные участники, сбитые с толку резким падением цены, участвовать в торгах не смогли.

Антимонопольное расследование установило, что ООО «Импульс» и ООО «Платан» заявки на участие в электронном аукционе, а также ценовые подавали, используя один ip-адрес. Кроме того, данные лица деятельность по ремонту автомобильных дорог никогда не осуществляли.

В такой ситуации единственной целью участия ООО «Импульс» и ООО «Платан» в закупке являлось обеспечение гарантированной победы для ООО «Долстрим».

«Итогом противоправного поведения стало устранение конкуренции и заключение госконтракта с минимальным снижением начальной цены. Проверочные мероприятия подтвердили взаимодействие всех участников сговора», - говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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