Арбитражный суд признал картельный сговор между рязанскими медцентрами

СЕГОДНЯ 14:55 2019-01-22T14:55:09+03:00

Их целью было «выбить» как можно больше денег у государства

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Арбитражный суд Рязанской области признал картельный сговор между рязанскими медцентрами. Ранее региональное УФАС вынесло предписания по поводу конкурентного соглашения между 6 организациям, оштрафовав их на 7 миллионов рублей.

Речь идет о следующих юридических лицах: ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+», ООО «Лекарь», ООО «ВЕДМЕД Эксперт».

Работая на рынке медицинских осмотров, они старались «выбить» у государства как можно больше денег. Картель выходил на торги бюджетных организаций, делая победителем определенного участника – за ним оставляли последнее ценовое предложение. Связь шла по электронной почте.

- Координировало антиконкурентное соглашение ООО «Добрый Доктор», - уточняют антимонопольщики.

Решение арбитража не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию.