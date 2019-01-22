Арбитражный суд признал картельный сговор между рязанскими медцентрами
Арбитражный суд Рязанской области признал картельный сговор между рязанскими медцентрами. Ранее региональное УФАС вынесло предписания по поводу конкурентного соглашения между 6 организациям, оштрафовав их на 7 миллионов рублей.
Речь идет о следующих юридических лицах: ООО «Добрый Доктор», ООО «Хозрасчетная поликлиника», ООО «МедКом», ООО «МЕДСИ+», ООО «Лекарь», ООО «ВЕДМЕД Эксперт».
Работая на рынке медицинских осмотров, они старались «выбить» у государства как можно больше денег. Картель выходил на торги бюджетных организаций, делая победителем определенного участника – за ним оставляли последнее ценовое предложение. Связь шла по электронной почте.
- Координировало антиконкурентное соглашение ООО «Добрый Доктор», - уточняют антимонопольщики.
Решение арбитража не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционную инстанцию.