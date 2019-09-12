Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»
На дороге Спас-Клепики – Рязань опробовали новую технологию укрепления дорожного покрытия. Областной минтранс сообщает, что один из участков покрыли «уникальным омолаживающим составом».
- Это катионная эмульсия нефтяных масел и смол, предназначенная для проникания в асфальтобетонные покрытия. Эмульсия проникает в битум, восстанавливая его свойства, - пояснили в министерстве.
Вместе с тем швы и трещины дорожники решили заделать битумными мастиками, которые тоже в регионе еще не применялись. Заявляется, что при правильном выборе марки работать с этими составами можно в любых климатических условиях.
Новые материалы продемонстрировало ООО «Компания Би Эй Ви». Рязанские специалисты будут изучать их эффективность, ежемесячно наблюдая за экспериментальным участком.
ИСТОЧНИК KP.RU