2019-09-12T15:49:04+03:00
Авто

Впервые в Рязанской области одну из дорог «омолодили»

Новые технологии опробовали на дороге Рязань - Спас-Клепики. Теперь проверят, как они работают
Антон КОНОВАЛОВ
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Специалисты ежемесячно будут проверят, соответствуют ли материалы заявленным свойствам. Фото: mintrans.ryazangov.ruСпециалисты ежемесячно будут проверят, соответствуют ли материалы заявленным свойствам. Фото: mintrans.ryazangov.ru
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На дороге Спас-Клепики – Рязань опробовали новую технологию укрепления дорожного покрытия. Областной минтранс сообщает, что один из участков покрыли «уникальным омолаживающим составом».

- Это катионная эмульсия нефтяных масел и смол, предназначенная для проникания в асфальтобетонные покрытия. Эмульсия проникает в битум, восстанавливая его свойства, - пояснили в министерстве.

Вместе с тем швы и трещины дорожники решили заделать битумными мастиками, которые тоже в регионе еще не применялись. Заявляется, что при правильном выборе марки работать с этими составами можно в любых климатических условиях.

Новые материалы продемонстрировало ООО «Компания Би Эй Ви». Рязанские специалисты будут изучать их эффективность, ежемесячно наблюдая за экспериментальным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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