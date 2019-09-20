2019-09-20T07:11:15+03:00
Общество

Услышьте нас и помогите! Рязанское село массово атакуют лисы

Жители ермишинского села Азеево обратились за помощью к губернатору Николаю Любимову
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В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис.В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Село Азеево Ермишинского района атакуют лисы. С просьбой о помощи к губернатору Николаю Любимову обратились жители села.

«Помогите нашему селу Азеево справиться с нашествием лис. Они уничтожают у населения кур, ходят по селу даже днем, было два случая нападения – покусали женщину и ребенка. В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис. Услышьте нас и помогите», — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязанской области планировали увеличить денежное вознаграждение за добычу лисицы. Предполагается, что за каждого отстрелянного животного охотники будут получать 500 рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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