Услышьте нас и помогите! Рязанское село массово атакуют лисы

СЕГОДНЯ 07:07 2019-09-20T07:11:15+03:00

В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Село Азеево Ермишинского района атакуют лисы. С просьбой о помощи к губернатору Николаю Любимову обратились жители села.

«Помогите нашему селу Азеево справиться с нашествием лис. Они уничтожают у населения кур, ходят по селу даже днем, было два случая нападения – покусали женщину и ребенка. В селе много охотников, но нет вашего разрешения на отстрел лис. Услышьте нас и помогите», — говорится в сообщении.

Напомним, в Рязанской области планировали увеличить денежное вознаграждение за добычу лисицы. Предполагается, что за каждого отстрелянного животного охотники будут получать 500 рублей (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU