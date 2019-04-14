За отстрел лисиц в Рязанской области в два раза увеличат вознаграждение

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-14T15:09:05+03:00

Охоту на лисиц в Рязанской области организовывают для стабилизации ситуации по распространению бешенства среди диких животных. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За каждое убитое животное охотники будут получать 500 рублей

Изменить размер текста: A A

В Рязанской области планируют увеличить денежное вознаграждение за добычу лисицы. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального правительства. Если в Рязанской областной Думе законопроект удовлетворят, то каждого отстрелянного животного охотники будут получать 500 рублей.

Напомним, сейчас вознаграждение составляет 250 рублей.

Отметим, что охота на лисиц организовывают для стабилизации ситуации по распространению бешенства среди диких животных и снизить плотность популяции лис.

Читать также: В Милославском районе трое рязанцев застрелили 20 лисиц и заработали денег

ИСТОЧНИК KP.RU