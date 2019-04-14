2019-04-14T15:09:05+03:00
Общество

За отстрел лисиц в Рязанской области в два раза увеличат вознаграждение

За каждое убитое животное охотники будут получать 500 рублей
Александр РАДЫГИН
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Охоту на лисиц в Рязанской области организовывают для стабилизации ситуации по распространению бешенства среди диких животных.Охоту на лисиц в Рязанской области организовывают для стабилизации ситуации по распространению бешенства среди диких животных.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Рязанской области планируют увеличить денежное вознаграждение за добычу лисицы. Соответствующий законопроект опубликован на сайте регионального правительства. Если в Рязанской областной Думе законопроект удовлетворят, то каждого отстрелянного животного охотники будут получать 500 рублей.

Напомним, сейчас вознаграждение составляет 250 рублей.

Отметим, что охота на лисиц организовывают для стабилизации ситуации по распространению бешенства среди диких животных и снизить плотность популяции лис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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