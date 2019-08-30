История спасенных лисят получила необычное продолжение

СЕГОДНЯ 18:07 2019-08-30T18:07:29+03:00

Гошу и Гаврюшу хозяева все-таки отпустили в дикую природу недалеко от Окского заповедника

Изменить размер текста: A A

Спасенных в Спасском районе двух лисят все-таки выпустили в дикую природу. После публикации «Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят» в районную газету поступило множество звонков от желающих забрать животных себе.

Отметим, что ранее семья Назарцевых не хотела отпускать животных в лес, боясь, что без человека они не выживут. Но по непонятной пока причине, решились

- Мы отвезли лисят в лес рядом с Окским заповедником. Егеря за ними присматривают, подкармливают. Но за неделю они почти перестали выходить к людям, значит, привыкают к дикой природе. Охота в этих местах запрещена, поэтому мы рады, что с нашими лисятами все хорошо, что они вернулись в привычную среду обитания, – сообщил глава семьи Назарцевых издательству «Пресса».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Будьте милосердны. В стаканчике из-под мороженого в парке застрял ежик

Увидев фотографию попавшего в мусорную западню животного, в социальных сетях пользователи набросились на людей (подробнее).

Инь и Янь. Два спасенных от смерти рязанских кролика стали лучшими друзьями

Обоих выбросили на улицу хозяева, одного из них пытался усыпить ветеринар... Спасли добрые люди (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU