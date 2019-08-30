2019-08-30T18:07:29+03:00
Общество

История спасенных лисят получила необычное продолжение

Гошу и Гаврюшу хозяева все-таки отпустили в дикую природу недалеко от Окского заповедника
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Спасенных в Спасском районе двух лисят все-таки выпустили в дикую природу. После публикации «Ушастые комочки. Семья грибников спасла от верной гибели двух лисят» в районную газету поступило множество звонков от желающих забрать животных себе.

Отметим, что ранее семья Назарцевых не хотела отпускать животных в лес, боясь, что без человека они не выживут. Но по непонятной пока причине, решились

- Мы отвезли лисят в лес рядом с Окским заповедником. Егеря за ними присматривают, подкармливают. Но за неделю они почти перестали выходить к людям, значит, привыкают к дикой природе. Охота в этих местах запрещена, поэтому мы рады, что с нашими лисятами все хорошо, что они вернулись в привычную среду обитания, – сообщил глава семьи Назарцевых издательству «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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