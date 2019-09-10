2019-09-10T15:21:23+03:00
Общество

Рязанский рыбак похвастался пойманным 71-килограммовым сомом

Рыбу выловили на Оке спиннингом [фото]
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Фото: Алексей Епишкин | https://vk.com/ribalkaryazanФото: Алексей Епишкин | https://vk.com/ribalkaryazan
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На реке Оке в Шиловском районе рязанский рыбак на спиннинг поймал 71-килограммового сома. Фотографию гигантской рыбы выложили в группе «Рыбалка в Рязани». Подписчики паблика предположили, что такую рыбину можно было поймать только на окуня весом в 1 кг, но автор фотографии заверил, что окунь весил всего 500 граммов:

- Взял сома на большого окуня 500 гр., а окуня на воблер.

Напомним, в первых числах сентября житель Пронска Александр Макариков поймал на спиннинг щуку весом 5,5 кг. Как говорит сам рыбак, это был самый большой улов в его жизни (читать подробнее).

ЧТО ЕЩЕ ЛОВИЛИ РЯЗАНСКИЕ РЫБАКИ:

- щуку весом 6 кг в Сараевском районе (подробнее);

- карпа весом 8,8 кг в Пронском районе (подробнее);

- щуку весом 10,6 кг в Ряжском районе (подробнее);

- карпа весом 16 кг в Рязанском районе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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