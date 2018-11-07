2018-11-07T13:25:14+03:00
Общество

В рязанской глубинке на крючок попалась 10-килограммовая щука

Борьба с ней, по словам рыбака, продолжалась около 20 минут
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ryazpressa.ruФото: ryazpressa.ru
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6 ноября у рыбака из города Ряжска выдался удачный день.На крючок Валерию Дробязгину попалась щука весом 10,6 килограмма.

- Борьба продолжалась минут двадцать. Если бы не пологий песчаный берег на водоеме, то неизвестно, кто кого, - цитирует жителя рязанской глубинки издательство «Пресса».

Герой публикации трудится в рыболовном магазине, а потому с удовольствием совмещает работу с любимым хобби. Во вторник он, как и всегда, вышел к искусственному водоему (среди местных – «комплекс») со спиннингом. В итоге домой добытчик пришел с рыбиной, которой, по его собственной версии, 7-8 лет.

- Я очень доволен, друзья поздравляют, что тоже приятно. Да и многочисленные родственники радуются: такого улова хватит на всех, -поделился впечатлениями Валерий

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