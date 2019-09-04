2019-09-04T15:38:02+03:00
Общество

В Пронском районе рыбак поймал 5-килограммовую щуку

Для Александра Макарикова это пока самый крупный улов
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В минувшие выходные житель Пронска Александр Макариков поймал на спиннинг щуку весом 5,5 кг. Как говорит сам рыбак, это был самый большой улов в его жизни.

- Как стал пенсионером, так серьезно увлекся рыбалкой, - рассказывает мужчина. - Иногда с внучкой рыбачу, иногда с супругой.

Благодаря новому увлечению, в семье Макариков всегда есть свежая рыба – линь, карась, щука. А эта 5-килограммовая красавица и в ведро-то не помещалась: билась на дне лодке, пытаясь выпрыгнуть, сообщает издательство «Пресса».

Отметим, что это не самый крупный улов в Рязанской области. За последние несколько лет рязанские рыбаки ловили:

- щуку весом 6 кг в Сараевском районе (подробнее);

- карпа весом 8,8 кг в Пронском районе (подробнее);

- щуку весом 10,6 кг в Ряжском районе (подробнее);

- карпа весом 16 кг в Рязанском районе (подробнее).

Справедливости ради скажем, что карпа ловили в рамках чемпионата по карповой ловле в специально подготовленных для этих целей водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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