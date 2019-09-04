В Пронском районе рыбак поймал 5-килограммовую щуку
В минувшие выходные житель Пронска Александр Макариков поймал на спиннинг щуку весом 5,5 кг. Как говорит сам рыбак, это был самый большой улов в его жизни.
- Как стал пенсионером, так серьезно увлекся рыбалкой, - рассказывает мужчина. - Иногда с внучкой рыбачу, иногда с супругой.
Благодаря новому увлечению, в семье Макариков всегда есть свежая рыба – линь, карась, щука. А эта 5-килограммовая красавица и в ведро-то не помещалась: билась на дне лодке, пытаясь выпрыгнуть, сообщает издательство «Пресса».
Отметим, что это не самый крупный улов в Рязанской области. За последние несколько лет рязанские рыбаки ловили:
- щуку весом 6 кг в Сараевском районе (подробнее);
- карпа весом 8,8 кг в Пронском районе (подробнее);
- щуку весом 10,6 кг в Ряжском районе (подробнее);
- карпа весом 16 кг в Рязанском районе (подробнее).
Справедливости ради скажем, что карпа ловили в рамках чемпионата по карповой ловле в специально подготовленных для этих целей водоемах.
ИСТОЧНИК KP.RU