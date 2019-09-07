Момент лобового ДТП на Касимовском шоссе попал на видео

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-07T13:59:31+03:00

В дорожном происшествии не обошлось без пострадавших. Подробности аварии уточняются [видео]

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Момент лобового дорожно-транспортного происшествия на Касимовском шоссе попал на видео. Кадры с записи видеорегистратора выложил в группе «Подслушано у водителей Рязани» один из подписчиков.

Напомним, авария произошла утром у дома №32 корпус 5. На место ДТП выехала бригада скорой медицинской помощи и полиция (читать подробнее).

К настоящему времени рязанская ДПС ГИБДД не озвучила официальную версию о ДТП на Касимовском шоссе. Подробности происшествия уточняются.

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Момент ДТП на Касимовском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU