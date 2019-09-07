2019-09-07T12:07:12+03:00
Происшествия

На Касимовском шоссе произошло страшное лобовое ДТП

В аварии не обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают полиция и медики
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Фото: Роман Тяжлов | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Роман Тяжлов | https://vk.com/voditelrzn62
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Утром 7 сентября на Касимовском шоссе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, дорогу не поделили два легковых автомобиля, которые столкнулись лоб в лоб. Произошла авария у дома №32 корпус 5.

«Красная скорее всего выехала налево, когда ее начал пропускать правый ряд, черная ехала прямо по левому ряду, который не пропускал. Вот и удар правыми фарами при уходе на встречку. Красную скорее всего так от удара развернуло», - сообщает один из подписчиков.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ДПС и бригада скорой медицинской помощи.

Подробности аварии уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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