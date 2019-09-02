Тушение пожара на складе с деревом в Рязани сняли на экшн-камеру

СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-02T07:23:28+03:00

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1 сентября на канале «Пожарный RZN» появился очередной ролик. На этот раз сотрудник регионального МЧС снял тушения склада с деревом.

«Загорелось производственное кирпичное здание с деревянной пристройкой 20х10 с деревянной продукцией. Очевидцы сообщили, что в вагончике возможно находятся люди, при проведении разведки никого не обнаружили, как оказалось они находились неподалеку. Площадь пожара составила 200 кв. метров. Причина и ущерб пожара устанавливаются», - говорится в описании видеоролика.

Напомним, в начале лета 2019 года один из рязанских пожарных завел на хостинговом сайте YouTube собственный канал, где выкладывает видеоролики, снятые экшн-камерой (то есть от первого лица). Камера закреплена на шлеме и фиксирует все происходящее вокруг (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU