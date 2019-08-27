В рязанской 25-этажке не сработала система пожаротушения
По распоряжению главы региона Николая Любимова сотрудники противопожарной службы проверяют исправность системы пожаротушения в высотных домах. 27 августа проводилась тренировка в доме 8, корпус 2 по Касимовскому шосее.
О проведении тренировки предупредили заранее.Фото: Павел АВЕРИН
Вот как рассказал о случившемся житель с 4 этажа, пожелавший остаться анонимным:
- Пожарные начали тренировку около 14 часов, потом в коридорах и на балконе появилась вода. Все забегали, засуетились, особенно главный инженер управляющей компании. Вода стекала с потолка сплошным потоком. Система пожаротушения не сработала, вода, которая должна закачиваться на верхние этажи, оказалась на наших стенах и полах. На балконе и в коридоре ее уровень достигал 10 сантиметров.
Водяные потоки оставили свой след во дворе дома - настолько воды было много.Фото: Павел АВЕРИН
Остается добавить, что дом строила компания «Единство». Дом сдан в эксплуатацию осенью пошлого года, но до сих пор полностью не заселен.
Жительница пятого этажа, позвонившая к нам в редакцию, сняла происходящее на видео. При этом она только после нашего отъезда обнаружила, что ее кладовка тоже залита.
Потоп на Касимовском шоссе, 8, корп.2.
ИСТОЧНИК KP.RU