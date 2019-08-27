2019-08-27T17:43:53+03:00
Происшествия

В рязанской 25-этажке не сработала система пожаротушения

Вследствие этого сотрудники МЧС залили в ходе тренировки 5 этажей
Иван АНТОНОВ
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Вода стоит на уровне в 10 сантиметров.Вода стоит на уровне в 10 сантиметров.Фото: Павел АВЕРИН
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По распоряжению главы региона Николая Любимова сотрудники противопожарной службы проверяют исправность системы пожаротушения в высотных домах. 27 августа проводилась тренировка в доме 8, корпус 2 по Касимовскому шосее.

О проведении тренировки предупредили заранее. Фото: Павел АВЕРИН

О проведении тренировки предупредили заранее.Фото: Павел АВЕРИН

Вот как рассказал о случившемся житель с 4 этажа, пожелавший остаться анонимным:

- Пожарные начали тренировку около 14 часов, потом в коридорах и на балконе появилась вода. Все забегали, засуетились, особенно главный инженер управляющей компании. Вода стекала с потолка сплошным потоком. Система пожаротушения не сработала, вода, которая должна закачиваться на верхние этажи, оказалась на наших стенах и полах. На балконе и в коридоре ее уровень достигал 10 сантиметров.

Водяные потоки оставили свой след во дворе дома - настолько воды было много. Фото: Павел АВЕРИН

Водяные потоки оставили свой след во дворе дома - настолько воды было много.Фото: Павел АВЕРИН

Остается добавить, что дом строила компания «Единство». Дом сдан в эксплуатацию осенью пошлого года, но до сих пор полностью не заселен.

Жительница пятого этажа, позвонившая к нам в редакцию, сняла происходящее на видео. При этом она только после нашего отъезда обнаружила, что ее кладовка тоже залита.

Потоп на Касимовском шоссе, 8, корп.2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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