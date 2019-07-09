Рязанский пожарный завел собственный канал на сайте YouTube
В роликах он демонстрирует тушение различных объектов от первого лица
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Летом 2019 года один из рязанских пожарных завел на хостинговом сайте YouTube собственный канал – «Пожарный RZN», где выкладывает видео ролики, снятые экшн-камерой (то есть от первого лица). Камера закреплена на шлеме и фиксирует все происходящее вокруг.
К 9 июлю на канале было размещено шесть записей: одна общая презентационная и пять рассказывающих тонкости работы пожарного от первого лица.
Вполне вероятно, что канал просуществует недолго, поскольку то, что увидят пользователи интернета, может, не понравится руководству МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU
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