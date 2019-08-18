Есть видео от огнеборца, как в центре Рязани горят сараи
Как тушат загоревшиеся сараи в центре Рязани, можно увидеть «от первого лица».Видео опубликовал рязанский пожарный на своем канале на YouTube. Свою опасную работу он снимает на экшн-камеру, которая закреплена у него на шлеме — выполнять служебные обязанности она ему не мешает.
Отметим, что пожар случился на Гражданской улице, при этом никто не пострадал.Сообщение о загорании хозяйственных построек поступило 15 августа в 17.38. На момент прибытия первого пожарного подразделения сараи горели по всей площади, существовала угроза распространения. Удалось не дать огню перекинуться на соседние строения.
Пожар в центре Рязани.Как работают пожарные, снимает экшн-камера на шлеме одного из них
ИСТОЧНИК KP.RU