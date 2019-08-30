СК возбудил уголовное дело по факту крупного лесного пожара под Сельцами

СЕГОДНЯ 15:42 2019-08-30T16:27:12+03:00

Общий ущерб оценен в 180 миллионов рублей

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По факту крупного лесного пожара, более недели полыхавшего на границы Рязанской и Московской области, Рязанский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

Напомним, что 19 июня 2019 неподалеку от села Сельцы Рыбновского района начался лесной пожар. Согласно официальным данным на территории Криушинского лесничества пламя повредило лесной массив на площади 687 гектара.

В ходе доследственной проверки было установлено, что причиной распространения пожара послужило большое количество валежника, травы и сухих деревьев на данном участке леса. Еще одним фактором обширного распространения огня стало должное отсутствие просек, противопожарных разрывов, минерализованных полос. В качестве ответчиков, по мнению СК, должны выступить должностные лица Криушинского лесничества и организации «Пожлес». Общий ущерб от пожара оценивается в 180 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся действия, направленные на уточнения деталей и обстоятельств пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU