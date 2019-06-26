Житель села Шехмино: Какая эвакуация?! Пожар в восьми километрах. У нас даже гарью не пахнет

Вечером 25 июня в рязанских СМИ появилась информация о готовящейся эвакуации жителей села Шехмино Рыбновского района. Якобы ветер развернул огонь лесного пожара в сторону населенного пункта. Людям дали два часа на сборы, а сам глава Селецкого сельского поселения Михаил Адров находится «в центре пожара».

«Комсомолка» выехала в Рыбновский район, чтобы на месте проверить информацию, а при необходимости помочь местным жителям.

По дороге в Шехмино...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Шехмино. 25 июня.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

По приезду выяснилось, что в Шехмине даже запаха гари нет, а горит по-прежнему полигон под Сельцами.

В небе в это время активно работали самолеты Ил-76, эффектно сбрасывая на очаг лесного пожара тонны воды. Взгляды пассажиров проезжающих мимо автомобилей завороженно следили за летящими низко над лесом самолетами.

Работает Ил-76. Вечер 25 июня.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

В самом селе никакой паники и суеты, люди находятся в домах, занимаются своими делами. О готовящейся эвакуации здесь никто не слышал.

- Я целый день дома, все нормально, никто не приходил, на сход не созывал, не предупреждал, - рассказывает местный житель Сергей. - По крайней мере, пока все нормально. Как был огонь в восьми километрах, так и остается. С 2010 годом не сравнить, тогда у нас так полыхало… И мой дом сгорел в том числе... Заново вот отстроил. Не нужно лишний раз людей будоражить: кто-то ляпнул на одном конце села, на другом понеслось.

Авиация работала до позднего вечера.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Мы решили подобраться поближе к пожару и, отойдя с полукилометр от дороги, расположились на лесной полянке. Точнее полянкой это место было до 2010 года, когда вокруг стояли высоченные сосны. Сейчас на километры вокруг здесь обожженные пеньки, поваленные деревья да молоденькие березки. В воздухе звенят комары. Буквально из-под ног вспорхнула куропатка. Да, в окрестностях Шехмино природа не чувствует опасности, горит все-таки далековато.

Это природный памятник жутким пожарам 2010 года.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Позже эту информацию подтвердил и губернатор Николай Любимов, который сообщил, что ближайшие к пожару населенные пункты вне опасности, эвакуация жителей не планируется:

- Самое главное – возгорание удалось локализовать. Работают около 300 пожарных и 40 единиц техники. Подключена авиация и беспилотники. Штаб контролирует ситуацию круглосуточно, в нем представители МЧС, Минобороны и профильных ведомств. Впереди два важных дня, будет задействована дополнительная авиация. Держим ситуацию на контроле.