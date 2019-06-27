Во время пожара на рязанском военном полигоне разорвались более 150 снарядов

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-27T15:24:35+03:00

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Утром 27 июня начальник Главного управления МЧС по Рязанской области Сергей Филиппов провел выездную пресс-конференцию в районе действующего природного пожара на военном полигоне «Сельцы».

Напомним, что пожар начался 19 июня – во время учебных стрельб загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на деревья.

По словам Филиппова, оперативно ликвидировать пожар не получилось из-за сильного ветра, болотистой местности и неразорвавшихся снарядов. Только за два дня начитали более 150 взрывов.

В настоящее время огнеборцы вступили в завершающую стадию борьбы со стихией.

Напомним, ранее в СМИ публиковалась информация о подготовке эвакуации села Шехмино, однако она не подтвердилась. В том, что до повторения событий 2010 года не дойдет, убедились корреспонденты «Комсомольской правды».

ИСТОЧНИК KP.RU