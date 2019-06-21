2019-06-21T13:27:24+03:00
Происшествия

За сутки на горящий рязанский лес сброшено 350 тонн воды

Появилась официальная информация о ходе ликвидации пожара
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В пятницу, 21 июня, опубликована официальная информация о ходе ликвидации лесного пожара в Рыбновском районе.

Напомним, что 19 июня в 12.50 поступило сообщение о загорании травы и лесной подстилки на территории военного полигона рядом с селом Сельцы Рыбновского района Рязанской области. Затем огонь перекинулся на лес.

В настоящее время (21 июня) проводится работа по локализации пожара – для этого используется тяжелая техника БАТ и МТ-ЛБ, прокладываются минерализированные полосы. В тушении огня задействована авиация: два вертолета Ми-8 и два самолета Ил-76. За предыдущие сутки (20 июня) проведено 68 сбросов воды, сброшено 350 тонн воды.

В тушении пожара принимают участие 165 человек и 28 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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