Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью по-прежнему не потушен

СЕГОДНЯ 23:02 2019-06-19T23:07:27+03:00

К вечеру черное облако хорошо было видно из областного центра

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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в среду, 19 июня, в военном центре «Сельцы» во время занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на деревья.

Военные подчеркивали, что ЧП обошлось без пострадавших, также не было угрозы распространение огня на населенные пункты.

Вместе с тем, как стало известно «Комсомольской правде» по состоянию на вечер среды пожар по-прежнему не потушен. Огонь бушует в рамках лесного участка, принадлежащего Министерству обороны РФ, поэтому в регионально МЧС ситуацию не комментирует. Однако в ведомстве отмечают, что их пожарные расчеты работают на месте ЧП.

Запах гари и пепел к вечеру дошел по Рязани. В сети интернет появились множественные фотографии огромного черного облака, которое было хорошо видно из областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU