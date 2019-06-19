2019-06-19T23:07:27+03:00
Происшествия

Лесной пожар на военном полигоне под Рязанью по-прежнему не потушен

К вечеру черное облако хорошо было видно из областного центра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в среду, 19 июня, в военном центре «Сельцы» во время занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на деревья.

Военные подчеркивали, что ЧП обошлось без пострадавших, также не было угрозы распространение огня на населенные пункты.

Вместе с тем, как стало известно «Комсомольской правде» по состоянию на вечер среды пожар по-прежнему не потушен. Огонь бушует в рамках лесного участка, принадлежащего Министерству обороны РФ, поэтому в регионально МЧС ситуацию не комментирует. Однако в ведомстве отмечают, что их пожарные расчеты работают на месте ЧП.

Запах гари и пепел к вечеру дошел по Рязани. В сети интернет появились множественные фотографии огромного черного облака, которое было хорошо видно из областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани активисты создали петицию с требованием чистого воздуха
Прокуроры Рязани проверят «провальный капремонт»на улице Строителей
В Рязани между Приокским и Канищевым хотят построить спорткомплекс
В Рязанской области проведут российско-египетские военные маневры
В Рязани с начала года подешевела аренда жилья
Пикет против продажи лесного участка провели в центре Рязани
Рязанский экс-градоначальник содержался в ИВС с нарушениями
Районные рязанские больницы получат девять передвижных медицинских комплексов
Новая школа на Михайловском шоссе Рязани должна заработать через 6 лет
Против бывшего главы администрации Шилова возбудили уголовное дело
Под Рязанью во время военных учений на полигоне случился пожар
Жара пришла в Рязань минимум на три дня
Чиновники озаботились экологической ситуацией в Рязани
Появилось видео ДТП со скорой помощью – она ехала на красный сигнал светофора
Опубликован список рязанских районов, где в этом году появятся ФАПы
Парализованная инсультом рязанка вышла из ОКБ на своих ногах
В Скопинском районе назвали самые благоустроенные детсады
3 августа Рязань отпразднует День города
В Рязанском онкодиспансере появились инновационные диагностические приборы
Число безработных в Рязанской области стабильно растет
Осужденному в рязанской колонии передали наркотики в куске мяса
В Сасове из окна выпала трехлетняя девочка
Под Рязанью произошло лобовое ДТП с участием мопеда и мотоцикла
Мост через Оку в Рязани в ближайшее время ремонтировать не будут