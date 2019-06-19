Под Рязанью во время военных учений на полигоне случился пожар

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-19T17:23:25+03:00

От травы огонь уже перекинулся на ближайший лес

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19 июня на военном полигоне «Сельцы» в Рязанской области во время занятий по огневой подготовке загорелась сухая трава. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

Сообщается, что в ликвидации огня участвуют как штатные пожарные команды гарнизона, так и расчеты регионального МЧС.

«В условиях жаркой погоды возгорание распространилось на близлежащий лесной участок», - говорится в сообщении.

При этом военные подчеркивают, что пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В Минобороны также заверили, что на территории полигона отсутствуют боеприпасы и взрывчатые вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU