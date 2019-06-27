На пожаре под Сельцами рязанские лесники спасли семью ежей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-27T15:50:22+03:00

Произошло это еще несколько дней назад

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27 июня, в четверг, во время выездной пресс-конференции начальника Главного управления МЧС по Рязанской области Сергея Филиппова, посвященной природному пожару на военном полигоне в Сельцах, стало известно о трогательном спасении.

Несколько дней назад один из лесников, тушивших огонь, увидел двух ползущих по пепелищу ежей. Находясь на месте пожара, животные вполне могли погибнуть, поэтому неравнодушный мужчина вынес зверят на безопасную территорию.

История семьи ежей завершилась благополучно. К сожалению, для многих других обитателей леса этот пожар стал роковым.

Представители правительства Рязанской области сообщают, что огнеборцы вступили в завершающую стадию борьбы со стихией.

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ИСТОЧНИК KP.RU