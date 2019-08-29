Нашелся последний из четверых грибников, потерявшихся 27 августа в рязанских лесах
Вечером в четверг, 29 августа, стало известно, что волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» отыскали 69-летнего грибника, потерявшегося 27 августа в Сапожковском районе. Информации пока немного - мужчина жив, его обнаружили двое волонтеров из числа отряда, участвовавших в поисках.
Напомним, что 27 августа во время «тихой охоты» в Рязанской области потерялись четверо возрастных рязанцев.
78-летняя бабушка отыскалась к вечеру этого же дня. Еще двоих товарищей-пенсионеров, заплутавших в Путятинских лесах, обнаружил утром 28 августа лесник. Теперь, к счастью, нашелся и последний потерявшийся мужчина.
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«Комсомольская правда» встретилась с пенсионеркой, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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