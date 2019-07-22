89-летняя бабушка, которая три ночи провела одна в лесу без еды и воды: В лесу лучше быть тепло одетым, иметь с собой целлофан и не паниковать

30 июня в деревне Сусово Клепиковского района ушла в лес за грибами и бесследно исчезла 89-летняя женщина. Ее поиски начались уже на следующий день. На помощь к местным жителям и полицейским приехали волонтеры из Рязани и Московской области. Но прошла вторая ночь, затем третья… От Антонины Макаровны Дьячковой не было никаких вестей. Соседи честно признались, что уже и не чаяли увидеть бабушку живой: почтенный возраст, относительно прохладные для июля ночи, дикие животные… Однако на четвертые сутки женщина сама вышла к людям!

ЧЕРЕЗ ПОЖАРЫ И ВОЙНУ

Деревня Сусово приютилась примерно в восьми километрах от поселка Тума, дальше на юг начинаются глухие и совершенно дикие мещерские леса. Сворачиваем с асфальтовой дороги направо, останавливаемся у старого деревянного дома.

Наша героиня родилась в далеком 1930 году. Ее судьба – отражение целой эпохи. Она помнит жуткие пожары 1936 года. Тогда в округе погорело столько леса, что из него можно было поставить целый город. Рассказывает, как неподалеку от поселка Курша-2 пламя перегрызло мост, по которому шел состав… Этим поездом мужчины пытались спасти от разбушевавшейся стихии женщин и детей, но получилось, что, наоборот, отправили их на верную смерть. В тот день в Сусове тоже собирали детей, чтобы уберечь от огня…

– Вот за этим домом стояла повозка, на которую всех детей (из нашего угла деревни) посадили, хотели под Васино вывозить, – показывает жестом Антонина Макаровна. – Мне мама на руки положила младшую сестренку, младенца еще, и наказала строго-настрого никуда не уходить. А буря столько рябины у нашего дома набила, вот младшие меня и упросили набрать ягод… Эвакуация не потребовалась, но от матери мне влетело.

Помнит наша героиня и грозные годы войны.

– У нас за огородом вырыли окопы… И с той стороны деревни тоже вырыли. Думали, немцы придут. Готовились к бою. Один раз низко над лесом пролетал самолет, от него какие-то искры сыпались… Затем с перебитой в двух местах ногой с фронта пришел отец. Кто-то из доброжелателей увидел, что он без палочки возле дома ходит, и написал куда следует. Папу забрали на трудовой… Так всю войну я (Антонина Макаровна старший ребенок в семье – Ред.), мама и бабушка и тащили моих четверых братьев и сестер. Корову держали, но косить не разрешали. Траву ей руками щипали. Младший брат у меня слепым был – но тоже помогал, ползал у пруда и рвал. За дровишками ездили, брата в телегу впрягали… Иногда из колхоза прибегала мама и просила идти бороновать за нее, чтобы сама она успела сделать какие-то дела по дому. Так и жили. Второй раз с войны отец пришел много позже Дня Победы.

КОРЗИНА ПОД КУСТОМ

Сейчас, слушая диктофонную запись нашего разговора, обращаю внимание на то, как часто кричит на «пленке» петух. Протарахтел мотор – это местные парнишки проехали на мопеде. Скрипнула калитка – вышел на улицу сосед…

Размеренно течет деревенская жизнь. А еще буквально два дня назад здесь бушевала гроза. Молния ударила в высоченную липу, растущую в палисаднике Антонины Дьячковой. В доме у нее разлетелся электрощиток, а сбитая макушка, зацепившись за ветви, опасно повисла над проводами. Бабушка вспоминает, как в августе 1974 года от удара молнии загорелась церковь в соседнем Барсневе.

– Мы с отцом тогда бруснику брали. Когда вышли в поле, видим – крест горит. А пока в Сусово дошли, он уже и упал. Церковь красивая была, деревянная. Говорят, когда приезжали перед войной ее закрывать, на глазах партработников иконы начали обновляться… Так и не закрыли.

Каменная ограда - единственное, что осталось от старинной деревянной церкви, сгоревшей в Барсневе.

После последней грозы наша героиня со своей сестрой уже несколько дней живут без электричества. И все же в доме без света гораздо комфортнее, чем на сырой земле в дремучем лесу.

30 июня Антонина Макаровна вышла из дому за грибами.

– Грибов в корзину набрала, подалась обратно. Огляделась – вроде место знакомое, а вроде и не очень. Вышла на пруд какой-то… Птицы на воде дикой много. Решила обойти водоем кругом и набрела на какую-то выкошенную площадку. Думала, аэродром. Потом у края леса увидела троих незнакомых. Пока дошла до того места, где заприметила людей, – они скрылись. Села под сосну, думаю… День к ночи уже клонился. Решила готовить место для ночлега. Под сосновыми ветвями обнаружила сухую траву и понижение небольшое. Нагребла травы в эту выемку и легла. Даже не ощущала, что холодно. Ночью так вообще сапоги скинула – показалось, ноги стали потеть.

В первый день наша героиня кушала печенье, которое взяла с собой в лес. На второй день она настолько была занята поисками выхода, что совсем не чувствовала жажды и голода. Нужно сказать, что дома в Сусове Антонину ждала родная младшая сестра Ольга, приехавшая погостить из Кемеровской области. Все дни Антонина больше всего переживала за свою сестру…

– Когда проснулась, сначала долго не могла найти сапоги, – продолжает рассказ Антонина Макаровна. – Даже расстроилась… Нет, сапоги мне не жалко. Идти в шерстяных носках по лесу – вот проблема! Ноги наколешь! Слава Богу, нашлись! Я, когда их среди ночи стаскивала, зашвырнула слишком далеко. На второй день решила идти по солнцу. Корзина постоянно цеплялась за кусты, тяжело стало. Под одним из кустов я ее и оставила. А вместе с ней и ножик, и целлофан. Весь день пробиралась сквозь густой лес. Слышала лай собак, слышала гул какой-то техники, но людей опасалась, если честно. На эти звуки не пошла – думала, сама найду дорогу. Уже под вечер второго дня вышла на какую-то избушку. Постучала – никто не открыл. Подле нее и легла спать (прямо на траву).

Позже, пытаясь понять лесной маршрут пенсионерки, мы связались с местными жителями. Слова о взлетной полосе – это, скорее всего, санитарная просека, а избушка – вагончик лесорубов. Блуждала женщина в относительно небольшом прямоугольнике (пять на семь километров) между клепиковскими деревнями Извеково, Желудково, Аносово и селом Спирино, но совершенно не тронутом проселками. Именно поэтому найти верное направление было так трудно.

ВОДЫ!!!

Третью ночь Антонина Дьячкова спала на поваленном дереве.

– Главное, чтобы место было сухое, – советует Антонина Макаровна, – чтобы не промокнуть, не замерзнуть и не застудиться. Воды у меня с собой не было, а кроме встреченного в первый день пруда, водоемов больше не попадалось – отсутствие воды, конечно, стало беда. Губы потрескались, очень хотелось пить… Отчасти, конечно, выручили ягоды! Малины много, черники. Попалась небольшая полянка с земляникой. Еще красный клевер ела – с детства помню, что его можно есть.

Схема: Ольга ПОШЕВЕЛЯ.

– А дикие животные? Не опасались встретиться с ними?

– Нет. Их много по нашим лесам. Следы встречала, но не более. Да и малая вероятность, что зверь нападет. У нас в округе такого не слышала.

– О чем думали в эти дни, когда блуждали по лесу?

– За сестру переживала… А так не до дум. Выбирала для себя точку – и шла до нее. Подойду, отдохну немного и новую точку подыскиваю, ставлю новую цель и иду.

На четвертые сутки Антонина Макаровна набрела на какой-то след – примятую колесами траву. А все дороги, как известно, даже такие едва приметные, приводят к людям. По следу наша героиня и вышла в деревню. Это было 3 июля…

– Я, конечно, сразу не поняла, что это за деревня. Показалось даже, что родное Сусово, но появившаяся на пороге дома женщина сказала – Извеково (в пяти километрах к юго-западу от Сусово. – Ред.). Когда сказала ей, что заблудилась и очень хочу пить, она все поняла и тут же принесла большой бокал воды… Оказывается, меня вся округа уже несколько дней искала.

Затем приехали полицейские и отвезли Антонину Дьячкову в Туму, где принялись расспрашивать о событиях последних дней, ну и подкармливали, конечно. От еды она отказывалась, но постоянно просила воды. Предложение направить ее в больницу наша героиня восприняла в штыки: «что я, больная какая-то, что ли».

– А все же если еще раз вернуться к той первой ночи, проведенной под открытым небом. Был ли страх перед лесом?

– Нет, я ж не первый раз в лесу ночую…

– Не первый? – трудно было сдержать удивление.

– Дважды до этого доводилось. Сумерки заставали в лесу, и я решала, чтобы не поколоть глаза в темноте да не упасть, остаться на месте. Отправляясь в лес, лучше быть тепло одетым, желательно иметь с собой целлофан, чтобы от дождя укрыться. И главное, не паниковать! Меня в деревне так и зовут – Лесная, – улыбается Антонина Макаровна.