2019-08-28T12:15:31+03:00
Происшествия

В «зеленой ловушке». Пять часов искали в лесу заблудившуюся 78-летнюю грибницу

Инцидент произошел в Сапожковском районе. На поиски пожилой женщины бросили силы МЧС и полиции
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото из архива "КП - Рязань".Фото из архива "КП - Рязань".
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27 августа в Сапожковском районе Рязанской области едва не произошла трагическая история. Около двух часов дня 78-летняя пенсионерка отправилась с родственниками за грибами. В лесу бабушка отстала от общей группы. После нескольких часов безрезультатных поисков родня забила тревогу и обратилась в МЧС и полицию. Учитывая почтенный возраст потерявшейся женщины, терять драгоценное время было никак нельзя.

Издательский дом «Пресса» приводит слова сотрудника пожарной части, получившей вызов о пропаже, Алексея Строилова:

- Дело происходило на территории Сапожковского района. К счастью, женщина сама засветло вышла из леса, иначе неизвестно чем закончилась бы эта история.

Также уточняется, что бабушка смогла отыскать дорогу только около семи часов вечера, проведя в общей сложности в «зеленой ловушке» пять часов! В настоящее время ее здоровью ничего не угрожает.

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«Комсомольская правда» встретилась с пенсионеркой, чтобы поделиться с читателями ее секретами выживания (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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