2019-08-28T17:03:43+03:00
Происшествия

Пропавших в Путятинском районе пенсионеров «заманили» в лес грибы

Всю ночь мужчины шли по дороге в противоположную от машины сторону
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что 27 августа в Путятинском районе Рязанской области пропали двое грибников – Александр Гальцов 1945 г.р. и Анатолий Кривошеев 1946 г.р. Во вторник днем они отправились в лес на машине, но к вечеру так и не вышли на связь.

Был объявлен поиск. Вскоре неподалеку от газораспределительной станции обнаружили их автомобиль: внутри находились собранные грибы и сотовые телефоны. Самих мужчин не было. Ночь прошла в тревожных ожиданиях.

Утром поиски возобновились. К счастью, пропавшие смогли самостоятельно выйти к людям.

- Мужчины положили набранные грибы и телефоны в машину, но решили собрать еще… и снова отправились в лес, - рассказал нашему изданию пресс-секретарь поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» Алексей Матвейчик. – Уже в сумерках они вышли на дорогу и шли по ней всю ночь, но не в сторону оставленного автомобиля, а в противоположную. К утру они набрели на деревню Волово, где около 11.00 их встретил лесник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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