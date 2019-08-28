Брошенная машина и телефоны. Второй день в рязанских лесах ищут таинственно пропавших пенсионеров

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-28T12:38:02+03:00

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Во вторник, 27 августа, около восьми часов вечера в Единую дежурную диспетчерскую службы Путятинского района поступило сообщение о пропаже двух грибников – Александра Гальцова (73 года) и Анатолия Кривошеева (74 года). Они уехали за грибами около двух часов дня и исчезли. Звонила родственница одного из мужчин.

Поиски были организованы незамедлительно. Как отметил глава администрации Путятинского района Валерий Рябков в интервью ИД «Пресса», вечером и ночью грибников искали путятинские спасатели, а также два отряда из Рязани. Возле газокомпрессорной станции была обнаружена машина грибников – в ней собранные грибы и сотовые телефоны. Людей рядом не оказалось…

Утром в среду, 28 августа, поиски возобновились. Ожидается, что скоро подъедут кинологи. Также для участие в поисках приглашаются волонтеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU