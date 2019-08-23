Смертельный удар. На рязанской трассе Renault на скорости врезался в ограждение

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-23T11:56:41+03:00

В ДТП в Сасовском районе погиб один человек, еще двое – госпитализированы с тяжелыми травмами [фото]

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Около полуночи 22 августа в Сасовском районе 28-летний водитель за рулем автомобиля Renault Megane врезался на скорости в разделительное ограждение проезжей части, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

В результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Что касается водителя, то он и еще одна пассажирка автомобиля – госпитализированы.

По факту смертельного дорожного-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

Фото: УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU