Смертельный удар. На рязанской трассе Renault на скорости врезался в ограждение
Около полуночи 22 августа в Сасовском районе 28-летний водитель за рулем автомобиля Renault Megane врезался на скорости в разделительное ограждение проезжей части, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
В результате ДТП погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Что касается водителя, то он и еще одна пассажирка автомобиля – госпитализированы.
По факту смертельного дорожного-транспортного происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU