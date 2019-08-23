На рязанской трассе мотоцикл улетел в кювет вместе с буксируемым мопедом

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-23T11:23:07+03:00

В ДТП, которое произошло в Скопинском районе пострадал молодой человек

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Днем 22 августа в Скопинском районе 20-летний местный житель за рулем мотоцикла ИЖ «Планета-5», двигаясь со стороны Скопина в сторону села Горлово, буксировал мопед «Ирбис» под управлением 16-летнего подростка.

По предварительным данным, мотоциклист не выбрал оптимальную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что 20-летний мужчина не имеет прав, а мотоцикл не был зарегистрирован.

В результате ДТП горе-мотоциклиста госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.

Инспекторы ДПС выявили 7630 нарушений Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU