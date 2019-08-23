На рязанской трассе мотоцикл улетел в кювет вместе с буксируемым мопедом
Днем 22 августа в Скопинском районе 20-летний местный житель за рулем мотоцикла ИЖ «Планета-5», двигаясь со стороны Скопина в сторону села Горлово, буксировал мопед «Ирбис» под управлением 16-летнего подростка.
По предварительным данным, мотоциклист не выбрал оптимальную скорость, не учел дорожные условия, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 20-летний мужчина не имеет прав, а мотоцикл не был зарегистрирован.
В результате ДТП горе-мотоциклиста госпитализировали.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и восемь человек получили травмы.
Инспекторы ДПС выявили 7630 нарушений Правил дорожного движения и задержали шесть пьяных водителей.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Из-за пьяного москвича две машины улетели в кювет на рязанской трассе
Сначала гость из Москвы сам вылетел с дороги, а потом за ним последовала «пятерка», чтобы избежать аварии (подробнее).
На улице Островского в Рязани троллейбус попал в жесткое ДТП
Авария произошла вечером на одном из перекрестков Горрощи (подробнее).
Пьяный велосипедист протаранил в Рязани автомобиль
Пока мужчина находится в больнице, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU