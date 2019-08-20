2019-08-20T06:34:13+03:00
Авто

После страшных ДТП рязанцы требуют ограничить скорость на солотчинском мосту

Министерство транспорта и автомобильных дорог обещало подумать над этим вопросом
Александр РАДЫГИН
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На солотчинском мосту отвратительное покрытие... В чем причина, пока неизвестно.На солотчинском мосту отвратительное покрытие... В чем причина, пока неизвестно.
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В минувшие выходные на солотчинском мосту через Оку произошло два серьезных массовых ДТП, одно из которых стало смертельным. После этого региональное УГИБДД опубликовало обращение к автомобилистам с просьбой ограничить скорость, «пока специалисты не удостоверятся в качестве покрытия моста». Еще через некоторое время на странице губернатора рязанцы вышли с предложением не только ограничить скорость, но и установить камеры контроля скорости.

«Необходимо срочно ограничить максимальную скорость движения до 60 км/ч от поста ДПС до развязки на Шумашь и установить работающие камеры контроля скорости. Ситуация требует оперативного вмешательства со стороны властей», - говорится в одном из сообщений.

На это предложение оперативно отреагировал региональный минтранс, чиновники которого заверили, что в ближайшее время меры будут приняты, а пока ведутся работы по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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