Рязанца, сообщившего о готовящемся подрыве Дома культуры, осудили

СЕГОДНЯ 19:01 2019-07-22T19:04:27+03:00

Пьяный рязанец позвонил в диспетчерскую службу и сообщил о готовящемся взрыве в Доме культуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За ложную информацию о проносе боевой гранаты мужчина получил условный срок

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Жителя Сасовского района осудили за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, сообщает пресс-служба судебного департамента Рязанской области.

Следствие и суд установили, что пьяный 31-летний мужчина позвонил вечером 31 декабря 2018 года по телефону 112 и сообщил о проносе гранаты в помещение Дома культуры в поселке Сотницыно.

Выехавшие на место оперативные службы обследовали Дом культуры и прилегающую территорию, но ни боевой гранаты, ни других взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

В суде мужчина полностью признал вину и поддержал свое ходатайство о постановке приговора без проведения судебного разбирательства.

В итоге суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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ИСТОЧНИК KP.RU