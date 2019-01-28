2019-01-28T15:23:28+03:00
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, «заминировавшему» рязанскую школу

Фемида ограничилась условным сроком
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанский суд вынес приговор 40-летнему жителю села Мурмино Рызанского района, обвиняемому по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Установлено, что 18 октября 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, набрал телефон единой службы спасения и сказал, что в Мурминской средней школе заложено взрывное устройство.

На место незамедлительно выехали специалисты, в том числе кинологи с собакой. Взрывчатку в школе не нашли, а вот личность «телефонного террориста» установили довольно быстро.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязанской области продолжат выдавать региональный маткапитал
Ездить в наркодиспансер для справки на вождение рязанцам больше не придется
Рязанец Вячеслав Свечников отметился призовым местом на этапе чемпионата России по автокроссу
Рязанские школьники могут попасть в Артек с помощью творческого конкурса
В понедельник утром на трассе Рязань – Спас-Клепики произошло ДТП с пострадавшими
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Рязани стала расти быстрее
В Рязани дворы затопило из-за прорыва водопровода
Самый старший участник рязанской лыжной гонки разменял девятый десяток
Во вторник холодную воду отключат на четырех улицах Рязани
В курортном селе под Рязанью произошло ДТП
Три человека пострадали в столкновении ВАЗ и Scania в Рязанской области
Воскресным утром после столкновения с фурой погиб водитель из Рязани (фото)