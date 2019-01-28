Суд вынес приговор мужчине, «заминировавшему» рязанскую школу

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-28T15:23:28+03:00

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Рязанский суд вынес приговор 40-летнему жителю села Мурмино Рызанского района, обвиняемому по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Установлено, что 18 октября 2018 года мужчина, находясь в нетрезвом виде, набрал телефон единой службы спасения и сказал, что в Мурминской средней школе заложено взрывное устройство.

На место незамедлительно выехали специалисты, в том числе кинологи с собакой. Взрывчатку в школе не нашли, а вот личность «телефонного террориста» установили довольно быстро.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.