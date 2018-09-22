Рязанскую школу «заминировал» 12-летний ученик

22 Сент. 15:50 2018-09-22T15:50:38+03:00

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Рязанские полицейские выяснили, кто причастен к ложному вызову 20 сентября о якобы заложенной бомбе в школе Спасского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД в субботу, 22 сентября.

Напомним, вечером четверга в полицию позвонил неизвестный и заявил, что в одной из школ Спасского района заложена бомба. Как отмечают полицейские, голос у анонима явно был детским. Правохранители не обнаружили никакой бомбы ни во дворе, ни в здании школы, зато выяснили личность телефонного «террориста».

Оказалось, что сообщение о бомбе оставил 12-летний ученик этой школы. С ним провели профилактическую беседу, а в отношении воспитывающей его родственницы составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. За детскую шалость взрослым предстоит не только заплатить до 5 тысяч рублей штрафа, но и компенсировать затраты экстренных служб на выезд по ложному вызову.