Установлена личность рязанца, «заминировавшего» Дом культуры в рязанском поселке

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:24:09+03:00

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В понедельник, 31 декабря, в 20.25 по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный и сообщил, что в Дом культуры поселка Сотницыно Сасовского района Рязанской области принесли боевую гранату.

Незамедлительно на место выехали сотрудники полиции, в том числе кинолог со служебной собакой. Опасных предметов они не обнаружили.

Одновременно стражи правопорядка вычисляли звонившего мужчину. Было установлено, что к звонку причастен 31-летний житель поселка. Когда мужчину разыскали, он был пьян.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Также, скорее всего, ему придется возместить расходы, связанные с выездом оперативных групп.