Разрушенный лесовозом под Рязанью мост отремонтировали лесозаготовители
В Рязанском районе восстановили мост через реку Белая в селе Борисково, сообщает ТКР. Все работы выполнили лесозаготовители, которые чаще местных жителей использовали мост для перевозки леса. В настоящее время движение для автомобилей открыто, кроме грузовиков тяжелее 12 тонн.
Напомним, мост у села Борисково обрушился рано утром из-за проезда груженого лесовоза (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU