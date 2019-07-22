Разрушенный лесовозом под Рязанью мост отремонтировали лесозаготовители

СЕГОДНЯ 16:10 2019-07-22T16:10:48+03:00

Движение через реку Белая в селе Борисково открыто. Но не для всего автотранспорта

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В Рязанском районе восстановили мост через реку Белая в селе Борисково, сообщает ТКР. Все работы выполнили лесозаготовители, которые чаще местных жителей использовали мост для перевозки леса. В настоящее время движение для автомобилей открыто, кроме грузовиков тяжелее 12 тонн.

Напомним, мост у села Борисково обрушился рано утром из-за проезда груженого лесовоза (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU