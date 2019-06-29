В Рязани ускоренно отремонтируют мост через Трубеж

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-29T17:24:13+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июня исполняющая обязанности главы администрации Рязани Елена Сорокина во время контрольного объезда Советского района увидела состояние моста через Трубеж на выезде с улицы Каширина в сторону поселка Борки – и поручила его как можно быстрее отремонтировать. По этому мосту в жаркие дни проходит по несколько тысяч человек, направляясь пешком на городской пляж в Борках.

Пешеходная часть моста уже несколько месяцев находится в аварийном состоянии: металлическое ограждение покосилось и готово упасть в Трубеж. «По поручению Елены Сорокиной управлением благоустройства города будут изысканы возможности для его ремонта», – сообщает пресс-служба администрации.

Кроме этого, Елена Сорокина проверила работы по капитальному ремонту теплосетей на улице Грибоедова.

ИСТОЧНИК KP.RU