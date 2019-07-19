В Рязани прошли обыски у проектировщиков ремонта Солотчинского моста

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-19T11:09:09+03:00

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18 июля в ООО «Альянс Проект» прошли обыски, связанные с ремонтом Солотчинского моста, сообщает 62Инфо. У проектировщиков инженерного сооружения изъяты документы, в том числе – бухгалтерские. Отмечается, что ранее компанию «Альянс Проект» проверял рязанский минтранс, который связал некачественный ремонт моста с экономией на материалах и проводимых работах. Сами ремонтные работы выполняло ООО «АльянсДорСтрой» - сеть обособленных подразделений и асфальтобетонных заводов. Стоимость контракта, напомним, более 281 млн рублей.

Отметим, что осенью 2017 года на заседании технического совета, на котором обсуждались вопросы по ремонту покрытия проезжей части моста, только один член техсовета был против применения материла Matacryl, указав, что опыта его покрытия на автодорожных мостах нет. Однако, остальные члены технического совета проголосовали за принятие решение ООО «Альянс Проект».

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ИСТОЧНИК KP.RU