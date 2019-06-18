Аудиторы проверят обоснованность затрат на ремонт солотчинского моста
Специалисты контрольно-счетной палаты Рязанской области приступили к проверке использования денег регионального бюджета, которые направлялись на финансирование работ по ремонту моста через Оку, сообщает пресс-служба КСП.
Аудиторы проанализируют обоснованность примененных расценок, цен на материалы, затрат на временные здания и сооружения, затрат, связанных с работами в зимнее время и на непредвиденные работы. Кроме того, специалисты выборочно проведут контрольные обмеры фактически выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ на мостовом переходе через Оку на автодороге Спас-Клепики – Рязань.
«Для анализа принципа эффективности, критериев законности, целесообразности, обоснованности, своевременности расходов планируется проведение аудита закупки», - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU