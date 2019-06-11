На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей

СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-11T08:12:42+03:00

Все прошлое лето в Рязани капитально ремонтировали солотчинский мост. Спустя год ремонт понадобился снова... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Проект сооружения включен в региональную схему территориального планирования до 2030 года

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10 июня на заседании Совета Федерации власти Рязанской области попросили на строительство еще одного моста порядка 10 млрд рублей из федерального бюджета. Если деньги поступят, но на них предполагается построить мост через Оку в районе села Льгово.

Напомним, летом 2018 года тогдашний министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев обмолвился, что проект льговского моста включен в областную схему территориального планирования до 2030 года. Правда, о стоимости строительства объекта ничего конкретного не сказал.

Кроме того, чиновники попросили у Совета Федерации почти 175 млн рублей на ремонт моста на улице Ленина в Рязани. Предполагается, что после всех работ Лыбедский бульвар станет сквозным для пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU