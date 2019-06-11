2019-06-11T08:12:42+03:00
Общество

На строительство моста у села Льгово под Рязанью требуется 10 млрд рублей

Проект сооружения включен в региональную схему территориального планирования до 2030 года
Поделиться:
Комментарии: comments1
Все прошлое лето в Рязани капитально ремонтировали солотчинский мост. Спустя год ремонт понадобился снова...Все прошлое лето в Рязани капитально ремонтировали солотчинский мост. Спустя год ремонт понадобился снова...Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Изменить размер текста:

10 июня на заседании Совета Федерации власти Рязанской области попросили на строительство еще одного моста порядка 10 млрд рублей из федерального бюджета. Если деньги поступят, но на них предполагается построить мост через Оку в районе села Льгово.

Напомним, летом 2018 года тогдашний министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Андрей Савичев обмолвился, что проект льговского моста включен в областную схему территориального планирования до 2030 года. Правда, о стоимости строительства объекта ничего конкретного не сказал.

Кроме того, чиновники попросили у Совета Федерации почти 175 млн рублей на ремонт моста на улице Ленина в Рязани. Предполагается, что после всех работ Лыбедский бульвар станет сквозным для пешеходов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани опять будут ремонтировать мост через Оку

Хотя с капремонта сооружения не прошло и года (подробнее).

Счетная палата проверит использование денег на ремонт Солотчинского моста

Рязанский минтранс попал под аудиторскую проверку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На рязанской дороге бабушка на скутере попала в ДТП
Выставку, посвященную Рязанской области, посетила Председатель СФ Валентина Матвинко
Новый коллектор Рязани обойдется в полмиллиарда
Предприниматели пожаловались антимонопольщикам на рязанского оператора отходов
Рязань попросила денег у федеральных властей на строительство бассейна для РГАТУ
Дедушка на электросамокате в центре Рязани попал в аварию
В Кадомском районе от удара молнии загорелась баня
Появилось видео тройного переворота УАЗа на дороге в Рязани
На станциях Рязань-1 и Рыбное грядет ремонт путей – расписание электричек изменят
Адвокат: Игорь Ковалев подписал акт приемки детской площадки по поручению Карабасова
Около рязанского села Ямбирно в ДТП с Land Cruiser пострадал ребенок
Во вторник горячую воду отключают еще на 13 улицах Рязани
В тысячу лучших детсадов России вошла пятерка из Рязанской области
В Рязани поддержали журналиста Ивана Голунова серией одиночных пикетов
Сменив номер телефона, рязанец лишился денег с банковской карточки
Стали известны подробности гибели на Оке 14-летнего рязанца
Успенский собор Рязанского кремля отреставрируют за 80 миллионов
«Авиадартс» стартует под Рязанью 3 августа и будет длиться две недели
Агентство недвижимости «Прометей» предлагает уникальную для Рязани услугу – срочный выкуп квартир
В рязанской Песочне в ДТП пострадали два человека
Рязанцам пообещали настоящий ливень с грозой
В черте Рязани на Оке утонул 14-летний подросток
В Рязани на проезде Шабулина поврежден огнем автомобиль