Счетная палата проверит использование денег на ремонт Солотчинского моста
Аудиторы областной контрольно-счетной палаты приступили к проверке в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. В соответствии с планом работы на 2019 год, специалисты КСП проверят расходы областного бюджета на капитальные вложения и ремонт объектов. Кроме того, аудиторы проверят использования бюджетных денег, выделенных на проектно-изыскательские работы по ремонту моста через Оку на автодороге Спас-Клепики – Рязань в областном центре.
Специалисты проанализируют наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной, разрешительной и исполнительной документации по ремонту моста и проведут аудит закупки.
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ИСТОЧНИК KP.RU