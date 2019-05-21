2019-05-21T08:04:41+03:00
Общество

Счетная палата проверит использование денег на ремонт Солотчинского моста

Рязанский минтранс попал под аудиторскую проверку
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
аудиторы проверят использования бюджетных денег, выделенных на проектно-изыскательские работы по ремонту моста.аудиторы проверят использования бюджетных денег, выделенных на проектно-изыскательские работы по ремонту моста.Фото: Евгений БАРАНЦЕВ
Изменить размер текста:

Аудиторы областной контрольно-счетной палаты приступили к проверке в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. В соответствии с планом работы на 2019 год, специалисты КСП проверят расходы областного бюджета на капитальные вложения и ремонт объектов. Кроме того, аудиторы проверят использования бюджетных денег, выделенных на проектно-изыскательские работы по ремонту моста через Оку на автодороге Спас-Клепики – Рязань в областном центре.

Специалисты проанализируют наличие, полноту и правильность составления проектно-сметной, разрешительной и исполнительной документации по ремонту моста и проведут аудит закупки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Губернатор рассказал, как сделать качественный ремонт рязанских дорог

Глава региона побывал на асфальтобетонном и бетоносмесительном предприятии (подробнее).

Столичные эксперты проверят полимерное покрытие на мосту через Оку под Рязанью

Рязань посетили специалисты научно-инженерного центра мостов и сооружений (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанцы пострадали от сети медклиник с лжедокторами
Ремонт Московского шоссе полностью завершится к 1 сентября
Под Рязанью на праздновании 80-летия бабушки между ее внуком и зятем произошла смертельная ссора
Под Рязанью пьяный на «Оке» вылетел с дороги и врезался в дерево
Дополнительно 200 рязанцев получат высокотехнологичную помощь, не выезжая из области
В Рязани два дня будут выключать свет
Рязанцев приглашают на фестиваль «Во!СемьЯ!»
В Рязани сфотографировали спящего у Вечного огня мужчину
В рязанском райцентре вопреки протестам местных жителей снесли старинный татарский особняк
На трех рязанских дорогах вводится ограничение для большегрузов
После обращения рязанцев УФАС проверит законность продажи элитной земли
«Мармакс» рассказал о приватной атмосфере комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»
Ночные заморозки не желают оставлять Рязанскую область
В Рязани пропал 55-летний велосипедист
Рязанский Фонд капремонта перестал публиковать районы с плохими сборами взносов
Петицию против уничтожения озера в Рязани направят в ЮНЕСКО
Денис Мацуев выступил в Рязани с традиционным майским концертом
В Рязани велосипедист сбил школьницу на самокате
В Рязани мужчина выпал из окна пятого этажа
Рязанцы задолжали за газ почти 100 миллионов рублей
В ресторане «Буфетъ» запустили собственное производство сыров
Рязанские невесты устроят в конце мая забег на шпильках и снимутся в клипе
Пропавшую неделю назад 15-летнюю рязанку нашли живой
С предприятия, загрязнившего рязанские реки, пытаются взыскать почти 4 млрд рублей
Пять человек пострадали в жестком ДТП на Есенина в Рязани
24 мая в Рязани пешеходной экскурсией откроется туристический сезон
Выпускники РязГМУ отметили 25-летие своих врачебных дипломов