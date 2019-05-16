Губернатор рассказал, как сделать качественный ремонт рязанских дорог

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-16T08:37:45+03:00

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Глава Рязанского региона Николай Любимов побывал на асфальтобетонном и бетоносмесительном предприятии компании VELLCOM group, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор посетил научно-исследовательские лаборатории бетона и асфальтобетона, где ему продемонстрировали оборудование, позволяющее подобрать оптимальное соотношение различных компонентов для повышения качества продукции, а также проконтролировать свойства асфальтобетона, уложенного в покрытие.

— Комплекс, который мы осмотрели, является уникальным. Производимая им высококачественная продукция позволяет сокращать потери и себестоимость, — рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов. — Мы должны использовать преимущества и возможности наших предприятий, чтобы обеспечить достойное качество строительства и ремонта дорог, а также добиваться от подрядчиков соблюдения всех правил и технологий.

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ИСТОЧНИК KP.RU