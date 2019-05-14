Приоритет на ремонт у 400 дорог Рязанской области

14 Май 17:02 2019-05-14T17:12:43+03:00

Это те, по которым ходят автобусы со школьниками

Изменить размер текста: A A

14 мая состоялось заседание правительства Рязанской области, на котором, в числе прочего, обсудили и дорожные работы наступившего сезона, сообщает пресс-служба кабмина.

В этом году на ремонт из федерального бюджета выделят почти 2 млрд. рублей. Плюс добавят почти 590 миллионов из казны области. При выборе объектов губернатор поручил региональному минтрансу акцентироваться на дороги, по которым курсируют школьные автобусы.

– Конечно, сразу все дороги привести в порядок не получится, этот просто невозможно, – сказал Николай Любимов. – Но в первую это должны быть школьные маршруты – таких дорог в области более 400.

ИСТОЧНИК KP.RU