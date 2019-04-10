За два года из бюджета Рязани на возмещение ущерба автомобилистам ушло более 32 млн рублей

Каждый год на ремонт дорог в Рязани, в том числе - ямочный, из бюджетов всех уровней выделяют немыслимые деньги. Счет идет на десятки и сотни миллионов рублей. Дороги латают от ям и выбоин, потом снова заливают асфальтом, исправляют по гарантии и приступают к новым участкам. Попутно власти города вынуждены оплачивать штрафы по административным делам за ненадлежащее качество дорог и возмещать ущерб автомобилистам. Дороги вроде бы ремонтируют, но все больше рязанцев попадают в ДТП из-за выбоин, ям и прочих неровностей. Чтобы возместить ущерб на ремонт машин, автомобилисты обращаются в суд с иском к управлению благоустройства администрации Рязани и в подавляющем большинстве случаев его выигрывают.

Приведем только пару примеров из сотен, когда Октябрьский районный суд Рязани (именно здесь рассматриваются иски к управлению благоустройства - Ред.) встал на сторону пострадавшего в ДТП водителя.

Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

НЕНОРМАТИВНАЯ ГЛУБИНА

Осенью 2018 года на одной из улиц Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль BMW наехал на выбоину, в результате чего машина получила механические повреждения.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД не нашли нарушений правил дорожного движения со стороны водителя и возбуждать дело об административном правонарушении не стали. Однако определили и зафиксировали, что на проезжей части имелась яма длиной 1,25 м, шириной - 1,38 м и глубиной - 0,22 м. Это является грубым нарушением ГОСТа, где четко определены предельные размеры отдельных просадок и выбоин: по длине - 15 см, по ширине - 60 см и глубине - 5 см.

В итоге суд своим решением взыскал с управления благоустройства города администрации Рязани в пользу автовладельца:

материальный ущерб – 221 160 рублей;

независимая экспертиза – 9 тысяч рублей;

юридические услуги - 15 тысяч рублей;

госпошлина - 5 412 рублей.

Решение суда чиновники не обжаловали, и оно вступило в законную силу. Таким образом, из городского бюджета на возмещение ущерба гражданину ушло 250 тысяч 572 рубля.

«ИСК НЕ ПРИЗНАЮ, НО НЕ ОСПАРИВАЮ»

Похожая история была летом 2018 года, когда на улице Пушкина машина наехала на выбоину. В результате автомобиль истца получил механические повреждения. Как и в предыдущем случае, сотрудники ГИБДД не нашли нарушений правил дорожного движения со стороны водителя, но зафиксировали яму, размеры которой значительно превышали гостовские.

Представитель администрации в суде Юрий Буханевич иск не признал, при этом факт причинения истцу ущерба, размер заявленных требований не оспорил, возражений на иск не представил.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ответственным за вред, причиненный имуществу истца, является управление благоустройства города администрации Рязани, и взыскал в пользу рязанца:

материальный ущерб - 274 575 рублей;

независимая экспертиза – 8 тысяч рублей;

юридические услуги - 12 тысяч рублей;

доверенность - 1 500 рублей;

госпошлина - 5 945 рублей.

Таким образом, из городского бюджета по суду ответчик в лице администрации Рязани заплатил 302 020 рублей.

Как сообщили «Комсомолке» в администрации города, всего в 2017 году в суде рассматривалось 27 дел по причине несоответствия дорог требованиям государственных стандартов, а в 2018 году - 70. Расходы бюджета города Рязани по указанным делам составили 1 190 000 рублей и 3 940 000 рублей соответственно.

- Одной из причин возникновения ДТП является несоответствие состояния автомобильных дорог требованиям ГОСТа, - рассказывает начальник отдела по связям со СМИ администрации Рязани Ирина Щербакова. – Данные несоответствия могут выражаться в наличии выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений проезжей части. Кроме того, несоответствие требованиям государственных стандартов выражается в наличии снега и зимней скользкости, в отсутствии дорожной разметки и дорожных знаков, крышек люков на колодезных колодцах и так далее.

Сотрудники ГИБДД обязаны замерить длину, ширину и глубину ямы на дороге.Фото: Алексей ФОКИН

ДЕНЕГ ТРИ МЕСЯЦА ЖДАТЬ

Мы привели только два примера судебных решений за 2018 год, в которых общая сумма, не считая судебных расходов и проведения экспертиз, составила около полумиллиона рублей. Но таких дел, если верить данным судебного делопроизводства, гораздо больше, чем обнародовала городская администрация.

- В 2017 году было рассмотрено 101 гражданское дело по искам к управлению благоустройства администрации Рязани и взыскано в счет возмещения ущерба 14 158 868 рублей 81 копейка, - сообщила председатель Октябрьского районного суда Рязани Наталия Невская. – В 2018 году было рассмотрено 121 гражданское дело и взыскано 18 214 233 рублей 99 копеек.

То есть, за два года из бюджета Рязани только на возмещение ущерба от ДТП по причине отвратительных дорог ушло более 32 млн рублей.

- Практически все решения суды выносят в пользу автомобилистов, - рассказывает адвокат коллегии адвокатов №17 Рязани Алексей Постников. - Администрация города если и обжалует, то только сумму возмещения ущерба, но обычно ее (сумму - Ред.) уточняют в суде первой инстанции.

По словам адвоката, после того как решение суда вступило в законную силу, истец получает на руки исполнительный лист и подает его в казначейство. Оттуда уже перечисляют деньги.

- Если в течение трех месяцев выплаты не будет, то человек может забрать исполнительный лист и подать его в службу судебных приставов. Но в моей практике подобного не было, обычно в трехмесячный срок они управляются, - говорит адвокат.

ВИНОВАТ, НЕ ЛЕЗЬ

Но есть дела, которые администрация города выигрывает, и суды отказывают гражданам в удовлетворении исковых требований. Таких дел крайне мало, но на них необходимо остановиться.

Так, в сентябре 2016 года на улице Толстого произошло ДТП с участием двух автомобилей - Daewoo Matiz и «Лада Калина». Виновником аварии признали женщину - водителя иномарки.

Как указала рязанка в объяснении, двигалась она со скоростью около 40 км/ч с ближним светом фар. Во время движения она по невнимательности выехала на главную дорогу со второстепенной и столкнулась с «Ладой».

Несмотря на наличие виновника ДТП, инспектор ДПС ГИБДД составил акт выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы).

Согласно документу, на участке дороги в районе дома №1 по улице Толстого не обеспечена видимость дорожных знаков 2.2 «Конец главной дороги» и знака 2.4 «Уступите дорогу». Поскольку обязанность по содержанию дороги лежит на управлении благоустройства, то истица полагала, что администрация города обязана возместить причиненный ей ущерб в результате повреждения автомобиля на сумму 68 465 рублей, а также судебные расходы - 15 823 рубля.

В судебном заседании истица пояснила, что ехала из Дашково-Песочни, а из-за ремонта дороги ей пришлось выбрать ранее незнакомый маршрут.

«Ехала вечером, видимость была плохая, поэтому скорость была небольшая, - говорила женщина. - Но даже на такой скорости знак «Уступи дорогу» я не заметила, потому что он был закрыт ветвями деревьев. Из-за этого я не поняла, что приближаюсь и выезжаю на перекресток...»

Если знак плохо видно или его нет совсем — правил дорожного движения никто не отменял.Фото: Андрей КАРА

В подтверждении своих слов истица предоставила фотографии, сделанные сразу после аварии, а также на другой день после ДТП. Однако суд не принял их в качестве доказательства, поскольку нельзя было установить место и дату фотосъемки.

Анализируя нормы действующего законодательства и собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что причиной ДТП послужило нарушение истицей правил дорожного движения. Даже если дорожные знаки было плохо видно, то водитель все равно должна была предположить, что находится на перекрестке, и уступить дорогу автомобилю, приближающемуся справа.

В итоге в удовлетворении исковых требований рязанки к управлению благоустройства города администрации Рязани о возмещении ущерба суд отказал.

- Считаю, что в данном случае суд вынес верное решение, - продолжает адвокат Алексей Постников. - Даже если знака действительно не было видно, то правила дорожного движения нужно соблюдать. Ты управляешь источником повышенной опасности, должен быть осторожен и внимателен на дороге, ну и как можно не заметить, что ты выезжаешь на перекресток. Отсюда вывод, целесообразно подавать исковое заявление только в том случае, если сам не нарушил ПДД.

СОВЕТЫ АДВОКАТА

- Если ДТП произошло из-за ям и выбоин на дорогах, необходимо, чтобы сотрудник ГИБДД обязательно запротоколировал факт дорожной неровности, замерил и сфотографировал, - говорит адвокат Алексей Постников. - Если по какой-то причине он отказывается, то указываете на этот момент в протоколе. Что касается отсутствия знаков или если эти знаки скрывали деревья и кустарники, нужно снять фото-видео. Но чтобы суд принял их в качестве доказательств, то крайне желательно снять всю дорожную ситуацию: участок дороги, машину, сотрудников ГИБДД и так далее. Привлечь к съемкам свидетелей, которые в дальнейшем смогут подтвердить, где и когда велась эта запись.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В 2019 году на капитальный ремонт дорог Рязани власти выделили около 500 миллионов рублей. Об этом 20 ноября прошлого года сообщал тогдашний заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов.

Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязани и Рязанском районе в этом сезоне к нормативу приведут более 20 объектов. В областном центре это участки дорог на улицах Грибоедова, Гагарина, Спортивной, Весенней, Либкнехта, Чкалова, Связи, Высоковольтной, Подгорной и на Московское шоссе.

СКАЗАНО

Губернатор Рязанской области Николай Любимов:

- Что касается дорог, то это один из главных моих приоритетов. Постараемся сделать так, чтобы Рязань стала краем хороших дорог.