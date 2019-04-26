Минтранс призвал подрядчиков не экономить на качестве ремонта рязанских дорог

СЕГОДНЯ 17:48 2019-04-26T17:50:34+03:00

Организации, которые не справятся должным образом, попадут в «черный список»

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Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Евгений Беленецкий встретился с руководителями подрядных организаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Чиновник отметил на встрече, что здоровая конкуренция между подрядными организациями необходима, однако снижение стоимости контракта ни в коем случае не должно повлиять на качество работ.

— Контроль будет строгим, — подчеркнул Беленецкий. — Организации, которые не справятся должным образом, попадут в реестр недобросовестных подрядчиков.

Руководитель минтранса отметил, что на сегодня в Рязанской области пул подрядчиков достаточно широк, чтобы полностью выполнить все запланированные объемы работ.

Кроме того, на встрече обсудили возможности и специфику применения передовых технологий в ходе ремонтной кампании.

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ИСТОЧНИК KP.RU