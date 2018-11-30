Столичные эксперты проверят полимерное покрытие на мосту через Оку под Рязанью

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-30T17:09:59+03:00

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В четверг, 29 ноября, столичные эксперты в отрасли мостостроения отобрали пробы и провели диагностику полимерного покрытия на отремонтированном в этом году мосту через Оку под Рязанью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Рязань посетили специалисты научно-инженерного центра мостов и сооружений при Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. Эти высококвалифицированные эксперты занимаются научным сопровождением проектирования, ремонта и дальнейшей эксплуатации моста через Оку относительно применения инновационного полимерного покрытия.

- Эксперты в сопровождении специалиста отдела мостов и искусственных сооружений министерства провели осмотр примененного при ремонте полимерного покрытия, отобрали пробы, провели диагностику и зафиксировали необходимые технические параметры с целью дальнейшего мониторинга состояния полимерного покрытия, - отметили в минтрансе.

Напомним, с июня по конец октября в Рязани проводили ремонт покрытия на мосту через Оку. Работы вызвали бурное возмущение автомобильного сообщества сначала из-за километровых пробок, а затем из-за качества нового покрытия.