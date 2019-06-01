В Рязани опять будут ремонтировать мост через Оку

СЕГОДНЯ 17:26 2019-06-01T17:26:55+03:00

Хотя с капремонта сооружения не прошло и года

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Мост через Оку, расположенный по дороге в сторону Солотчи, снова ждет ремонт. Об этом со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Евгения Беленецкого сообщила ГТРК «Ока».

Напомним, масштабный капремонт сооружение пережило прошлым летом – несколько месяцев автомобилисты стояли в пробках, но власти обещали, что потом здесь будет сказка, а не дорога. Сказка не сбылась – сразу же после открытия отремонтированных полос люди стали жаловаться, что покрытие похоже больше на стиральную доску, чем на ровный асфальт: на полотне реально трясет.

Однако сразу переделывать ничего не стали. На носу была зима – ремонт завершили в конце октября. А через месяц специалисты московского научно-инженерного центра мостов и сооружений отобрали пробы и провели диагностику полимерного покрытия.

Теперь же власти заговорили о подключении к исправлению ошибок подрядчика: гарантия на эти работы 10 лет. В ближайшие две недели подрядчик должен предоставить в региональный минтранс свои предложения по исправлению недоделок.

Напомним, что проблема не просто в неудобстве для автомобилистов: когда покрытие на мосту уложено криво, оно разрушается гораздо быстрее, чем на трассе. И если ничего не исправлять, уже скоро мост через Оку придется чинить заново – причем капитально.

Тем временем областная контрольно-счетная палата начала проверку рязанского минтранса. Проверять, среди прочего, будут и использование бюджетных средств, направленных на проектно-изыскательские работы для ремонта моста через Оку.

ИСТОЧНИК KP.RU